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Kayıp olarak aranıyordu: Yarı gömülü halde bulundu

Sarıyer'de 1 ay önce kaybolan Serhat Tekin Kantele'nin (20) cansız bedeni, ormanlık alanda yürüyüş yapan bir grup fotoğrafçı tarafından yarı gömülmüş halde bulundu.

DHA14 Mart 2024 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Kayıp olarak aranıyordu: Yarı gömülü halde bulundu
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Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan bir grup fotoğrafçı, yarı gömülmüş halde erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemi alırken, inceleme yapıldı. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AİLE MORGDA TEŞHİS ETTİ

Sarıyer'de bulunan cesedin, 1 ay önce Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan Serhat Tekin Kantele'ye (20) ait olduğu tespit edildi. Kantele'nin başından vurularak öldüğü belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Küçükçekmece Mezarlığı'na götürüldü.

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