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Kayıtsız ticari faaliyette bulunan ''iş jetleri'' takibe alındı

SHGM, Türk hava sahasında kayıtsız ticari faaliyette bulunan 'iş jetleri'ni takibe aldı.

AA16 Şubat 2021 Salı 21:37 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 21:37
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yasal olmayan ve kayıtsız ticari faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı jetlerin faaliyetlerinin takip ve gözlem altına alındığı bildirildi.

SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevirim içi olarak yapılan toplantıda, Malta, Portekiz, Almanya ve Sırbistan'dan gelen ve Türk hava sahasında yasal olmayan, kayıtsız ticari faaliyette bulunan "iş jetleri" nedeniyle devletin vergi kaybına uğradığı konusu değerlendirildi.

Söz konusu durumun Türk firmalarını da olumsuz etkilendiği tespit edildi.

Sonuç olarak, Genel Müdürlük tarafından yasal olmayan ve kayıtsız ticari faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı jetlerin faaliyetleri takip ve gözlem altına alınmış olup henüz herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

İş adamlarının sahibi olduğu Genel Havacılık kapsamındaki hava araçları söz konusu uygulamaya dahil değil.

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