Kaymakamlıkta kendini vuran kadın polis hayatını kaybetti
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti.
- DHA
Olay dün saat 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye Ataş beylik tabancasıyla sol şakağına ateş etti.
Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye Ataş hayatını kaybetti.
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