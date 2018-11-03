Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kayseri merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 40 kişiden 10'u gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması"nın deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları tespit edilen 40 kişiden 10'u, Kayseri merkezli 9 ilde başlatılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında muvazzaf askerlerin de bulunduğu öğrenildi.

Diğer zanlıların da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Taksiciler engelli vatandaşı almadı iddiası

Taksiciler engelli vatandaşı almadı iddiası

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Derbi bitti ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA