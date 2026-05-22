İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7477
  • EURO
    53,1116
  • ALTIN
    6658.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri merkezli suç örgütü operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Güncel

Kayseri merkezli suç örgütü operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle yasa dışı kazanç elde ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 10:34 - Güncelleme:
Kayseri merkezli suç örgütü operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince il sınırları içerisinde, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan örgüt mensubu M.B. adına suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini, otoritesini ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yapmış oldukları eylemlerle yasadışı ekonomik kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık teknik fiziki takip ve dinleme sonucunda Kayseri merkezli Mersin ve İstanbul'da tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda örgüt yöneticisi M.A.Ş. ile örgüt üyeleri N.Ş., Z.E.H., S.Ş., M.Ş. ve İ.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan M.A.Ş., N.Ş., Z.E.H. ve S.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken M.Ş. ve İ.A. hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Suç örgütlerine yönelik sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.