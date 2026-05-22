Kayseri merkezli suç örgütü operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan M.B. (64) adına suç örgütü kurarak, baskı, cebir ve şiddet yöntemleriyle kamu düzeni, otoritesi ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yaptıkları eylemlerle yasa dışı ekonomik kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 ay süren teknik ve fiziki takip ile dinleme sonucu Kayseri, Mersin ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt yöneticisi M.A.Ş. (44) ile üyeleri N.Ş. (35), Z.E.H. (46), S.Ş. (32), M.Ş. (36) ve İ.A. (20) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden M.A.Ş, N.Ş, Z.E.H. ve S.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Ş. ve İ.A. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.