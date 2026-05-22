İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7439
  • EURO
    53,1123
  • ALTIN
    6658.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri merkezli suç örgütü operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Güncel

Kayseri merkezli suç örgütü operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

ayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşısı için çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 09:43 - Güncelleme:
Kayseri merkezli suç örgütü operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan M.B. (64) adına suç örgütü kurarak, baskı, cebir ve şiddet yöntemleriyle kamu düzeni, otoritesi ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yaptıkları eylemlerle yasa dışı ekonomik kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 ay süren teknik ve fiziki takip ile dinleme sonucu Kayseri, Mersin ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt yöneticisi M.A.Ş. (44) ile üyeleri N.Ş. (35), Z.E.H. (46), S.Ş. (32), M.Ş. (36) ve İ.A. (20) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden M.A.Ş, N.Ş, Z.E.H. ve S.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Ş. ve İ.A. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

  • suç örgütü
  • elebaşısı
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.