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Kayseri'de ''70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar'' sergisi açıldı

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla '70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar' sergisi açıldı. Çeşitli oyun alanlarının oluşturulduğu festivalde çocuklar eğlendi.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
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Tarihi Kayseri Kalesi'nde sergide, yüzde 50 atık malzeme kullanılarak 102 dolgu oyuncak bebekle geçmiş dönemde oynanan çocuk oyunları tasvir edildi. 26 oyun arasında beştaş, uzun eşek, çanak çömlek, yakan top, misket gibi oyunlar yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan dolayısıyla çocuklar için farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Büyükkılıç, geleceğin teminatı olan çocukların mutluluğunu önemsediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler, eski oyunların tasvir edildiği sergiyi gezdi.

Büyükşehir Belediyesi, Talas ilçesi yamaç paraşütü iniş alanında da çocuklar için festival düzenledi.

Çeşitli oyun alanlarının oluşturulduğu festivalde çocuklar eğlendi.

  • Kayseri
  • 70 80 ve 90lar Sokakta Oynuyor Çocuklar
  • Tarihi Kayseri Kalesi

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