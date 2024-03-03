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Güncel

Kayseri'de 9'uncu kattan düşen genç yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9'uncu kattan düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

IHA3 Mart 2024 Pazar 02:33 - Güncelleme:
Kayseri'de 9'uncu kattan düşen genç yaşamını yitirdi
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2270. Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.B. (14), 9'uncu kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından E.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acılı haberi alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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