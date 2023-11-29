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  • Kayseri'de aranan 14 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı
Güncel

Kayseri'de aranan 14 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 7'si firari hükümlü aranan 14 kişi yakalandı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
Kayseri'de aranan 14 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında narkotik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 20 bin 820 lira adli para cezası bulunan H.K.B ile "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası olan R.A. ve 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.B'nin de aralarında bulunduğu 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 hükümlü cezaevine gönderildi.

Arama kararı bulunan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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