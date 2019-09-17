Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- AA
Merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta karşılaşan Burak Sabuncu ile Talha U. (24) arasında bilinmeyen bir nedenden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Talha U, yanında bulunan bıçakla Sabuncu'yu bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Sabuncu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Cinayet zanlısı Talha U, polis ekiplerince yakalandı.
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