Kayseri'de DEAŞ operasyonu
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye ve Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ ile silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye uyruklu Ebu Ömer E. ile Iraklı Nuri I. ve Tarik A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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