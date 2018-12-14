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Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de bağ evi ve ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddasıyla yakalanan 3 zanlı, tutuklandı.

  • AA
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Akın Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan H.M.Y, M.H ve İ.F'nin, daha önce de hırsızlık olaylarına karıştıklarını belirlendi.

Evlerde yapılan aramada bulunan elektrikli süpürge, huni, uzatma kablosu, avize, inşaat eldiveni gibi malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Uyuşturucu almak için hırsızlık yaptıkları öne sürülen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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