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Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 23:33 - Güncelleme:
Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, E.G. idaresindeki otomobil ile S.Ş. idaresindeki hafif ticari araç, Şehit Uzman Çavuş Mustafa Altınel Caddesi ile Funda Sokak kavşağı kesişiminde çarpıştı. Vatandaşların kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü E.G. ve yanında bulunan yolcu ile hafif ticari araçta bulunan A.A., A.EA., C.Ş., sürücü S.Ş. ve A.Ş. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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