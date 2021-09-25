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Kayseri'de iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan çocuk öldü

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki iş yerinde yaşanan patlamada yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA25 Eylül 2021 Cumartesi 14:45 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 14:45
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Yeni Sanayi 6152. Sokak'taki oto tamircide, LPG tüpünün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangında yaralanan Yusuf Can Davutoğlu, ambulansla sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, merkez Talas ilçesi Koçcağız Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Patlamada yaralanan 2 kişinin tedavisi ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Oto tamircide dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, iş yerinde bulunan 11 yaşındaki Yusuf Can Davutoğlu ile 2 kişi yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, hasara da neden olmuştu.

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