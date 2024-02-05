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Güncel

Kayseri'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayan gazeteci yaralandı

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hastanede tedavi altına alındı.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
Kayseri'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayan gazeteci yaralandı
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Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinden kızını işe bırakmak amacıyla otoparka inen gazeteci Azim Deniz, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vuruldu.

Deniz, yaralı halde bina ziline basarak ailesinden yardım istedi.

Ailesinin Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Deniz, burada yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan binanın güvenlik kameralarına şüphelinin Azim Deniz'in arkasından gitmesi ve saldırının ardından koşarak uzaklaşması ile gazetecinin bina önünde zile basarak ailesinden yardım istemesi yansıdı.

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