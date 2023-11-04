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Güncel

Kayseri'de kocasını öldüren 2 çocuk annesi kadın tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı. 2 çocuk annesi M.U.'nun ifadesinde şiddete dayanamadığını söylediği öğrenildi.

IHA4 Kasım 2023 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
Kayseri'de kocasını öldüren 2 çocuk annesi kadın tutuklandı
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Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.U. bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Ahmet U. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.U., eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahalede Ahmet U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet U.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şüpheli M.U. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞİDDETE DAYANAMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan M.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 çocuk annesi M.U.'nun ifadesinde şiddete dayanamadığını söylediği öğrenildi.

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