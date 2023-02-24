İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2023 Cuma / 4 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8803
  • EURO
    19,9606
  • ALTIN
    1102.03
  • BIST100
    5070.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri'de lise öğrencilerinden depremzedelere destek
Güncel

Kayseri'de lise öğrencilerinden depremzedelere destek

Kayseri'de Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen 260 yatak Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

AA24 Şubat 2023 Cuma 16:17 - Güncelleme:
Kayseri'de lise öğrencilerinden depremzedelere destek
ABONE OL

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'deki lisede depremzedeler için başlatılan yatak üretimi sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen lisenin müdürü Osman Yücel, okuldan deprem bölgesine sürekli yatak imal edip göndermeye çalıştıklarını ifade etti.

Yücel, "260'a yakın yatağımızı tıra yükleyip, öğrenci ve öğretmenlerimizle Malatya'ya doğru yola çıkaracağız. Oradaki depremzedelere elimizden geldiği kadar bizler de okulumuzdan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülkemiz bu elim olaydan inşallah en kısa sürede sıyrılıp güzel günlere kavuşur." diye konuştu.

Üretimi tamamlanan 260 yatak, Malatya'ya gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.