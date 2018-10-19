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Kayseri'de otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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Sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 JA 364 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Gülbayırı mevkisinde devrildi.

Kazada, otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan bir kişi ise 112 Acil Servis ekibince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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