Kayseri'de otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

<p> Sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 JA 364 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Gülbayırı mevkisinde devrildi.</p> <p> Kazada, otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan bir kişi ise 112 Acil Servis ekibince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.