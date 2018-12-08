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Kayseri'de sokak ortasında kadın cinayeti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, 3 yıldır birlikte olduğu öne sürülen kadını sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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Alınan bilgiye göre, 59 yaşındaki Halit Ç, 3 yıldır birlikte olduğu iddia edilen 43 yaşındaki Serpil Yıldız'ı, Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı, inceleme yaptı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayetin ardından otomobille kaçan Halit Ç, kısa süre içinde olayda kullandığı silahla polis ekiplerince yakalandı.

Serpil Yıldız'ın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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