İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,614
  • EURO
    33,0252
  • ALTIN
    1998
  • BIST100
    8949.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonu

DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kahramanlar-49' operasyonları çerçevesinde Kayseri'de 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çalışmalarda, genel güvenlik tahdit kodu bulunan 7 şahıs yakalandı.

IHA8 Şubat 2024 Perşembe 18:21 - Güncelleme:
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonu
ABONE OL

DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak 'Kahramanlar-49' operasyonları gerçekleştirildi. Kayseri'de de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda genel güvenlik tahdit kodu bulunan 7 şahıs yakalanırken, bu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.