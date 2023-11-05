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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 16:27 - Güncelleme:
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 7 ekip ve 34 personelin katılımıyla uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 136 gram uyuşturucu, 665 uyuşturucu içerikli hap, 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 3 alüminyum folyo ile haksız kazançtan elde edildiği değerlendirilen 100 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ünün işlemleri devam ediyor.

  • uyuşturucu operasyonu
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