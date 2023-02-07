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Kayseri'den deprem bölgesine tır dolusu destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeye 20 tır ve 3 kamyonla gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi acil ihtiyaç malzemelerinin gönderildiğini belirtti.

AA7 Şubat 2023 Salı 14:40 - Güncelleme:
Kayseri'den deprem bölgesine tır dolusu destek
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Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere genel hayatı etkileyen olumsuz şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla yardım malzemesi toplandığını belirtti.

Yardım malzemesi yüklü 20 tır ile 3 kamyonun yola çıktığını ifade eden Büyükkılıç, malzemeler arasında gıda ürünleri, ekmek ve unlu mamuller, içecek çeşitleri, battaniye, elektrikli ısıtıcı, atkı ve bere gibi kışlık kıyafetlerin bulunduğunu aktardı.

Birlik çağrısında bulunan Büyükkılıç, bu sürecin el birliği ile atlatılacağını kaydetti.

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