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Kaz Dağları'nda korkutan yangın

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA10 Ocak 2023 Salı 07:17 - Güncelleme:
Kaz Dağları'nda korkutan yangın
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Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Kaz Dağları'nın Bayramiç ilçesi sınırlarındaki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

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