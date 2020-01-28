Kaza yapan kamyonet otoparktaki lüks aracın üstüne uçtu

DHA 28.01.2020 12:51 - Güncelleme: 28.01.2020 12:51

Kaza, saat 11.45 sıralarında Avcılar, TEM Bağlantı yolunda meydana geldi. Ankara istikametinde giden Ramazan Karadağ yönetimindeki kamyonetle aynı yönde giden bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerleri aşarak, bir siteye ait otoparka düştü. Taklalar atan kamyonet park halindeki lüks otomobile çarparak, durabildi. Kamyonet sürücüsü kazada yaralandı. Kamyonetin çarptığı otomobildeki kadın ve kız çocuğu ise kazayı yara almadan atlatırken, korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ramazan Karadağ ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı.

KAMYONETİN OTOPARKA DÜŞMESİ KAMERADA



Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza yapan kamyonet yol kenarındaki bariyerleri aşarak, otoparka düşüyor. Taklalar atan kamyonet park halindeki lüks otomobile çarparak duruyor.