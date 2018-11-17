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Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti

Antalya'da bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) beyin ölümü gerçekleşti.

  • DHA
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AÜ Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, akşam saatlerinde üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek istedi. Kocapınar'a, sürücüsünün ismi açıklanmayan 07 ADE 243 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kocapınar için çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aslıhan Kocapınar'ın kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. 
 
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
 
Olaya tepki gösteren üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet Caddesi'ne üst geçit yapılması için sosyal medyada '#aslıhankocapınar' başlık etiketiyle kampanya başlattı. Öğrenciler daha önce de bölgede kazaların yaşandığını ve üst geçit yapılmasını talep ettiklerini belirtti. 
 

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