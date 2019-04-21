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Kazadan kurtulanlara arkadan gelen otomobil çarptı

Sollama yaptığı sırada kontrolünü kaybederek otomobile daha sonra bariyerlere çarpan araçtan indikleri sırada, arkadan gelen başka bir otomobil çarpması sonucu 5 vatandaş yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AT 395 plakalı otomobil sürücüsü Dursun K. merkez istikametine seyir halindeyken 16 ACJ 502 plakalı otomobili sollamak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce sollamak istediği otomobile daha sonrada bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören 2 vatandaş yaralılara müdahale etmek için otomobile yaklaşarak araç içerisinde bulunan 3 kişiyi dışarı çıkarmak istedi.
 
'Yolda duran vatandaşlara arkadan çarptı'
 
Araç içerisinde bulunan Dursun K. ve 2 arkadaşı otomobilden aşağıya indiği sırada arkadan gelen 16 R 0330 plakalı otomobil önce yol üzerinde bulunan 5 kişiye daha sonrada yol üzerinde bulunan otomobile çarparak 100 metre ileride durabildi. Çarpmanın etkisiyle 5 vatandaş yola savrulurken otomobilin tekerleği ve kapısı araçtan 50 metre uzağa savruldu. Arkadan gelerek yol üzerindekilere çarpan otomobil sürücüsü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Can pazarının yaşandığı kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı 5 vatandaşa yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
 
Polis ekipleri, olası bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, yol üzerinde bulunan 5 vatandaşa çarptıktan sonra aracı olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü bulmak için ekipler çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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