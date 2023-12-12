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Kazakistan ile Katar arasında askeri işbirliği

Kazakistan ile Katar arasında askeri işbirliğine dair anlaşma imzalandığı bildirildi.

AA12 Aralık 2023 Salı 16:04 - Güncelleme:
Kazakistan ile Katar arasında askeri işbirliği
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Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov başkanlığındaki Kazak askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Jaksılıkov, burada Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah tarafından törenle karşılandı.

Daha sonra yapılan görüşmede taraflar, karşılıklı çıkarlar temelinde askeri alanda işbirliği konularını değerlendirdi.

Kazak Bakan Jaksılıkov, görüşmenin, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğinde dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Ziyaret kapsamında Kazakistan ile Katar hükümetleri arasında askeri işbirliğine ilişkin anlaşma imzalandı.

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