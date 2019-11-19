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Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Dandıbayev: Ana ortaklarımızdan biri Türkiye

Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Timur Dandıbayev, Türkiye'nin askeri eğitimde Kazakistan'ın önemli ortaklarından biri olduğunu söyledi.

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Dandıbayev, Kazakistan ile Türkiye arasında askeri iş birliği anlaşmasının onaylanmasının tartışıldığı Senato Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi oturumu sırasında gazetecilere konuştu.

Kazakistan'ın, Türkiye'ye her yıl eğitim için asker gönderdiğini belirten Dandıbayev, "Bu yıl Türkiye'de 34 asker eğitim alıyor. Onların 20'si lisans öğrencisi, 14 subay da harp akademilerinde yüksek lisans yapıyor." dedi.

Dandıbayev, ikili askeri iş birliği çerçevesinde Kazak askerlerin eğitim masraflarının Türkiye tarafından karşılandığını vurgulayarak, kendilerinin de Kazakistan'da eğitim alan Türk askerlerinin masraflarını karşıladıklarını ifade etti.

Denizcilik ve kara kuvvetlerinde haritacılık, hidrografi, meteoroloji ve diğer mesleklerde ülkesinde eğitemedikleri uzmanları, müttefik ülkelerde eğitmeye çalıştıklarını kaydeden Dandıbayev, "Bu bağlamda, bizim ana ortaklarımızdan biri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu yıl, siber güvenlik ve tıp alanında iki uzmanımızı yüksek lisans için gönderdik." diye konuştu.

Dandıbayev, Türkiye'nin de bu yıl ilk kez Kazakistan'a eğitim için asker gönderdiğine dikkati çekerek, 16 Türk askerin Kazakistan Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gördüğünü kaydetti.

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