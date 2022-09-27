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Kazakistan'da 2. Karabağ Savaşı'nın şehitleri anıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 2'nci yılında şehitleri anma töreni düzenlendi.

AA27 Eylül 2022 Salı 15:29 - Güncelleme:
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Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Agalar Atamoglanov'un ev sahipliğinde Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen törene, diplomatlar, Büyükelçilik çalışanları, Azerbaycan diaspora üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Şehit isimlerinin yazılı olduğu pano önüne çiçeklerin bırakılmasıyla başlayan törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükelçi Atamoglanov, törende yaptığı konuşmada, vatanseverlik savaşıyla Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırganlığına son verildiğini belirterek, "Azerbaycan, toprak bütünlüğünü sağladı ve yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlının hakları iade edildi." dedi.

Azerbaycan ordusunun cesareti sayesinde uluslararası adaletin tesis edildiğini vurgulayan Atamoglanov, bugün ülkesinin toprak bütünlüğü yolunda şehit olan kahramanlarını anmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

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