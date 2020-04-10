İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6796
  • EURO
    7,3163
  • ALTIN
    360.464
  • BIST100
    96047.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kazakistan'da hamileliği sırasında koronavirüs tespit edilen kadın doğum yaptı
Güncel

Kazakistan'da hamileliği sırasında koronavirüs tespit edilen kadın doğum yaptı

Kazakistan'da, hamileliği sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kadın, doğum yaptı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 11:06 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 11:06
ABONE OL

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kızılorda bölgesinde hastaneye kaldırılan hamile kadına ateşinin 38'e çıkması üzerine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Kadının test sonuçlarının pozitif çıktığı ve doğum sancısının başladığı ifade edilen açıklamada, "Doğum sorunsuz geçti. Kadın tedavi için enfeksiyon hastanesine kaldırıldı." denildi.

Açıklamada, doğum sırasında koruyucu malzemeler kullanan sağlık personelinin, görevleri sona erdikten sonra 2 haftalık ev karantinasına gönderildikleri aktarıldı.

Bebeğin Kovid-19 test sonucu ise henüz açıklanmadı.

Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 38 artarak 802'ye yükseldi, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 9'a çıktı.

Araştırma sonucu yayınlandı! Koronavirüs öksürüğü süpermarkette böyle yayılıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ordu'da korkutan deprem!
Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'da korkutan deprem!

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu
Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu

Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı
Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı

Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.