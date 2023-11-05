Kazandığı savaş yok! Kılıçdaroğlu kurultayı da kaybetti: İmza verenler oy vermedi

38. Olağan Kurultay'da en yakınındaki 'yol arkadaşı' ile yarışan Kılıçdaroğlu 771 oyla yeniden genel başkanlığa aday gösterildi. Ancak ilk turda kendini aday gösteren 771 delegeden 664'ünün oyunu alarak Özgür Özel'in gerisinde kaldı. Özel ilk turda genel başkanlığı 2 oyla kaçırdı.

CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel oldu: Partide Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38.Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere yakın çalışma arkadaşlarını hedef aldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında Gezi tutuklusu Osman Kavala ile terör tutuklusu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a kürsüden selam gönderdi. "Partinin yükünü taşıyan örgütlerdir" diyerek şunları kaydetti: "Örgütler 100 yıllık birikimin temel taşlarıdır. Ben dahil hiç kimse; kendisini partisinin üzerinde göremez" diyerek selamladı. Ancak seçimlerde ittifak kurduğu müttefiklerini ve en yakın çalışma arkadaşlarını ise "sırtından bıçaklama" ile suçladı.

AKŞENER'E: HANÇERLEDİNİZ

Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde 6 parti ile kurulan ittifaka değindi. Kılıçdaroğlu, "Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" diyerek görüşmeler sırasında masadan kalkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i itham etti. Kılıçdaroğlu sözlerini, "Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık" dedi. Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefeti de ihanetle suçlayarak "Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin. Hangi badireleri atlattığımızı ne çabuk unuttunuz?" diye sordu. Bu açıklama Kurultay'da adeta şok etkisi yarattı. Nitekim Genel Başkan adayları arasında yer alan sonrasında çekildiğini açıklayan Örsan Öymen açık bir biçimde "Sayın Genel Başkanımız sırtından hançerlendiğini söyledi. 13 yılda 12 seçim kaybedilmiş, hepsinde mi sırtından hançerlendi" diye sorarak tepkisini dile getirdi.

İKİNCİ TURA KALDI

Kılıçdaroğlu "Tüzük kurultayında değişim nasıl olur, sadece Türkiye değil tüm dünya görecek! Yüzde 50 cinsiyet kotası getireceğiz" dedi. Kurultayda Divan Başkanı olarak seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bu kurultayın, Türkiye muhalefetinin şekilleneceği bir kurultay olacağını" söyleyerek "Bugün ve yarın büyük bir yolculuğun adımını atacağız. Bu kurultay, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır, toplumsal muhalefete büyük güç verecektir" dedi. Kılıçdaroğlu 771, Özel ise 600 imzayla aday gösterildi. Ancak delegelerden 682'sinin oyunu Özel, 664'ünü Kılıçdaroğlu aldı. Delege oylarında 684 olan salt çoğunluğun alınmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e: Bunu yapman hiç hoş değil

1366 OY KULLANILDI: Genel başkan seçimli 38. Olağan Kurultay, dün Ankara Spor Salonu'nda başladı. Genel Başkan seçiminin ardından bugün PM için üye seçimleri yapılacak. Kurultayda 81 ilden 1366 delege oy kullandı.

TOPLANAMADILAR: Saat 10.00'da başlayacağı duyurulan Kurultay, yaklaşık iki saat rötarla başlayabildi. Kurultay salonunda yapılan konuşmalarda gecikmenin nedeni olarak "Delegenin markajı" gösterildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden İmamoğlu'nun Özgür Özel'e imza veren delegelere telefon hediye ettiğini iddia etti.

Genel başkanlığa eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen ve eski milletvekili İlhan Cihaner de aday olmuştu. Ancak Cihaner ve Öymen adaylıktan çekildiklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu ve Özel'i destekleyen partililer farklı tribünlerde kurultayı izlerken, herhangi bir pankart kısıtlamasına gidilmedi.

Salona ilk Özgür Özel geldi. Değişimciler Özel'i "Özgür Başkan", "Özgür Gelecek" diye selamladı. Özel'in girişi sırasında anons yapılmadı. Özel'den 15 dakika sonra Kılıçdaroğlu salona girdi. Kılıçdaroğlu'nun salona girişi öncesinde anons yapıldı.

ÖZEL'DEN CEVAP: CHP'DE HANÇER DE KILIÇ DA OLMAZ

Özgür Özel, oy verme işlemi öncesi yaptığı konuşmada "Diyorlar ki sayın genel başkan bir hançerden bahsetti. Bu hançer konusu sizinle ilgili mi dediler. Vallahi hiç üstüme alınmadım. CHP'de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. En iyi siz bilirsiniz ki ne partide ne partililer de hançer olmaz ama kılıç da olmaz" dedi. Özel, konuşmasında Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala ve HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi.

39 VEKİL TEPKİSİ

Özel, partililer olarak bu zamana kadar hep Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını vurgulayarak, "Nerede olmamız gerekiyorsa hep yanınızdaydık ama Sayın Genel Başkanım saygısızlık için değil ama sırtımıza da bu yükü vurmayın, 39 milletvekili verilirken hem vallahi hem billahi biz yoktuk. Oğuz Kaan Salıcı vardı yine yanınızda. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı yine yanınızda." ifadelerini kullandı.

'YÜZÜME SÖYLESEYDİN'

Kılıçdaroğlu, Özel'in eleştirilerinin ardından tekrar mikrofonu aldı ve "Uzun süredir beraber çalışıyoruz, keşke burada anlattıklarını yüzüme karşı söyleseydin" şeklinde konuştu.

PM İÇİN SEÇİM BUGÜN

Bugün yapılacak Kurultay toplantısında ise 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belirlenecek. PM için çarşaf liste ile girilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu ve Özel, iki ayrı listeyi çarşaf listeye anahtar liste olarak seçtirmek için yoğun bir çaba gösterecek. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun 60, Özel'in ise 52 kişilik anahtar listeler sunacakları konuşuluyor.

SON KEZ ADAY

Son kez aday olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup seçilen yeni genel başkanımı alkışlayacağım. Benim kişisel bir mücadelem yok. Tek isteğim halkımın gönlünde taht kurmaktır. Tarihi sorumluluk bizim sırtımızda. Önümüzde yerel seçimler var. Daha Manisa'yı, Bursa'yı, Balıkesir'i, Denizli'yi alacağız."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'NİN 38. OLAĞAN KURULTAY'INA TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay'ına tebrik mesajı gönderdi.

İYİ PARTİLİLER ATEŞ PÜSKÜRDÜ: SEN SELO'YA SELAM SÖYLE!

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e 'hançer' göndermesine İYİ Partililer sert cevap verdi:

İYİ Parti Denizli vekili Yasin Öztürk: "Sen Selo'ya selam söylemeye devam et. Sonra da 'sırtımdan hançerlendim' diye sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et. Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB Apoleti bile fazlaymış..."

İYİ Parti İstanbul vekili Ersin Beyaz: "Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için milletin sırtına hançeri sapla bugün de partinin başında kalabilmek için sırtımda hançer yaraları var diye delegenin duyguları ile oyna. Hadi oradan!"

Mehmet Aslan: "Utanmaz, Allah'tan korkmazlar..."