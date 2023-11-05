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Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e: Bunu yapman hiç hoş değil

CHP'de 38. Olağan Kurultay geride kalırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan bir diyalog dikkatlerden kaçmadı. Selvi Kılıçdaroğlu, Özel'e 'Bağırman hoş değil' diyerek çıkıştı.

5 Kasım 2023 Pazar 07:26 - Güncelleme:
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e: Bunu yapman hiç hoş değil
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk turunda salt çoğunluğun elde edilememesinin ardından iki tur oylamasına geçildi. Olaylı geçen kurultayda, Özgür Özel yeni genel başkan seçilirken Selvi Kılıçdaroğlu ile yaşadığı bir diyalog dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Kurultayda konuşan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdi. İttifak ortaklarına milletvekili dağıtılmasına tepki gösteren Özel, "Sayın Genel Başkanım saygısızlık için değil ama sırtımıza da bu yükü vurmayın, 39 milletvekili verilirken hem vallahi hem billahi biz yoktuk. Oğuz Kaan Salıcı vardı yine yanınızda. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı yine yanınızda." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E UYARI

Konuşmasını tamamladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. O sırada Özel'in kulağına eğilen Selvi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e uyarıda bulunarak "Bağırman hoş değil" dedi.

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