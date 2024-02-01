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Kazdağları Milli Parkı beyaza büründü

Balıkesir ile Çanakkale sınırları içinde bulunan Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı dolayısıyla milli park beyaza büründü.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 03:39 - Güncelleme:
Kazdağları Milli Parkı beyaza büründü
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Balıkesir ile Çanakkale sınırları içinde bulunan Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı dolayısıyla milli park beyaza büründü.

Kazdağları Milli Parkı'ndan yapılan açıklamaya göre, Edremit Körfezine bakan yüzünde etkili olan kar yağışının ardından oluşan beyaz manzara, milli park görevlilerince dron ile görüntülendi.

1993 yılında 2873 Sayılı Milli Park Kanunu kapsamında koruma altına alınan Kazdağı Milli Parkı'nda etkili olan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışının ardından milli parkta oluşan manzara görülmeye değer görseller ortaya çıkardı.

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