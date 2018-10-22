'KCK Ana Davası' sanığı Amed Sportif'in yönetiminde

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Nurullah Edemen'in başkanlığı bırakmasının ardından olağanüstü kongre kararı aldı. 14 Ekim'de yapılması planlanan olağanüstü kongre yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine 21 Ekim pazar gününe ertelendi.

Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) kongre salonunda önceki gün gerçekleştirilen olağanüstü kongreye tek liste ile gidildi. Kongrede 20'si asil 11'i yedek 31 üye seçildi.

KCK SANIĞI LİSTEDE

Kongrede, Osman Ocaklık da asil üye listesinde yer aldı. Ocaklık "KCK Ana Davası" "silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kamuoyunda "KCK ana davası" olarak bilinen ve 608 klasörden oluşan terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada, yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkında verilen hükümleri 25 Mayıs'ta karara bağlamış, Osman Ocaklık'a verilen cezayı yerinde bulmuştu.

"KCK ANA DAVASI"

"KCK Ana Davası" Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş, yaklaşık 7 yıl sürmesinin ardından 28 Mart 2017'de sonuçlanmıştı.

Aralarında DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, eski milletvekili Hatip Dicle'nin de yer aldığı 111 kişi "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından hapis cezası verilmişti.

"KCK ana davasının" gerekçeli kararında, terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK'nın terör örgütünü bir devlet sistemi gibi yapılandırmayı amaçladığı, örgüt ve üyelerinin sistematik bir yapıyı hedeflediği belirtilmişti.