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Kedi ile köpeğin dostluğu

Kütahya'nın Emet ilçesinde, kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor.

IHA19 Haziran 2020 Cuma 10:32 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 10:32
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Çarşıda esnaflık yapan vatandaşlar kedi ile köpeğin dostluğunun uzun süredir sürdüğünü belirterek, ’’Bu kedi ile köpek uzun zamandır beraber oynuyorlar. Köpek kısa bir süre önce 9 tane yavru dünyaya getirdi. Yavrularının bir kısmı kaybolunca anne köpek hastalandı ve sürekli ağladı. İşte o günlerde bu kedi anne köpeğin yanından hiç ayrılmadı. Gece ve gündüz sürekli anne köpeğin yanında olan bu kedi adeta sırdaşlık yaparak anne köpeğin derdine ortak oldu. Şimdi onların oynamasını biz seyrediyoruz’’ dediler.

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