22 Şubat 2021 Pazartesi 10:53 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:53

Mine Kılıç kimdir? sorusu, Kefaret dizisini izleyenler tarafından araştırılıyor. Kefaret dizisinde Arzu Kendir karakterini Mine Kılıç canlandırmaktadır. Her Pazar FOX Tv'de izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kefaret dizisinde Arzu karakteri, Zeynep'in kayıp kızı Elif'i büyüten kadındır. Peki Mine Kılıç kaç yaşında ve nereli? Mine Kılıç'ın oynadığı diziler neler? İşte genç oyuncu hakkında detaylı bilgi.

Kefaret Arzu (Mine Kılıç) kimdir?

Arzu Remzi'nin kız kardeşi ve Elif'i büyüten kadındır. Küçük yaşta annesi başka adamla kaçmıştır. Babasının ise başı beladan hiç kurtulmamakta, hapse girip çıkmaktadır. Arzu babasına taparcasına bağlıdır, onu her kaybettiğinde paramparça olur. Babası ona çok güzel mektuplar yazar ve kızına her zaman umut aşılar.

MİNE KILIÇ KİMDİR?

Mine Kılıç 1986 yılında dünyaya geldi. Mine Kılıç, aslen Mersinlidir. Güzel oyuncu kamera önü eğitimini Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfı'nda almıştır. Kendini daha da geliştirmek isteyen Mine Kılıç, Şahika Tekand Studio'da da eğitim aldı. Büşra filminde canlandırdığı karakter ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Mine Kılıç, Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk ve Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfı'nda kamera önü oyunculuğu dersleri aldı. İlk olarak Oyun Bitti (2007) isimli dizi ile televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan Mine Kılıç, sonrasında ise Al Yazmalım, Beni Böyle Sev, Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlat, 8. Gün ve son olarak da Ağlama Anne dizilerinde rol aldı ve adından sıkça bahsettirdi. Başarılı televizyon kariyerini sürdürürken Büşra (2009) sinema filminde başrolü oynadı, sonrasında ise Durak (2016) ve New York in New York(2019) filminde rol aldı.



Güzel oyuncu 1.70 boyunda ve 56 kilo ağırlığında.

Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfında kamera önü için eğitim alan Kılıç 2007 yılından beri aktif olarak oyunculuk yapmaktadır.

Mine Kılıç'ın oynadığı diziler

Mine Kılıç, Kefaret (Arzu), Yaşamayanlar (Elif), Al Yazmalım, Beni Böyle Sev, Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlat, 8. Gün ve son olarak da Ağlama Anne, Oyun Bitti dizilerinde rol almıştır.