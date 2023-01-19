Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Müslüman olmak istediğini belirterek başvuruda bulunan Shakıashvılı için ihtida merasimi düzenlendi.

Müftülük personeli İshak Alas'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İl Müftü Yardımcısı Dr. Dursun Sarı, Shakıashvılı'ye İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi.

Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Shakıashvılı, "Lale" ismini aldı.

Sarı, ihtida belgesi verdiği Shakıashvılı'ye Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shakıashvılı, Türkiye'de evlilik yaptığını ve eşinin de Müslüman olduğunu söyledi.

Çok büyük bir kaza geçirdiğini belirten Shakıashvılı, "Yüksek tansiyondan dolayı 6. kattan düştüm. Allah beni kurtardı. Ben o zaman kendi kendime bir karar verdim. 'Beni Allah kurtardı, hastaneden çıktığım zaman Müslüman olacağım' dedim. Bugün Müslüman oldum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.