Kelimeler boğazına düğümlendi: Depremde oğlumu, gelinimi ve torunumu kaybettim

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık merkezli 7.7 ve ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkımlara neden olurken resmi rakamlara göre 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de büyük yıkımlara yol açarken bin 435 kişi hayatını kaybetti.

Yakınlarını kaybedenler soluğu mezarlıkta aldı, geçen bir yılda acılar göz yaşları ile sel oldu. Depremlerde yakınlarını kaybeden İslahiyeliler, 6 Şubat sabahı soluğu mezarlıklarda alırken, felakette oğlu, gelini ve torununu kaybeden İdris Atılgan, "Bir yıl geçti ama biz bu acıya hala alışamadık" dedi.

"OĞLUMU, GELİNİMİ VE TORUNUMU KAYBETTİM, ACILARI HALA İÇİMİZDE ÇOK TAZE"

Afetin üzerinden geçen 1 yıla rağmen hala acılarının çok taze olduğunu da ifade eden Atılgan, "Ben depremde oğlumu, gelinimi ve torunumu kaybettim. Afetin üzerinden 1 yıl geçse de acıları hala içimizde hiçbir şekilde bitmedi. Bina tamamen yerle bir olmuştu. Söylenecek bir şey yoktu. Merkeze giremiyorduk, arabada yaşadık. Çocuklarımızı, torunlarımızı çok özlüyoruz. Aklımızdan gitmiyorlar. Bu gün depremin yıl dönümü. O depremi yaşadığımızda ne yapacağımızı bilmiyorduk. O kadar büyük bir depremdi ki unutamıyoruz. Devletimiz sağ olsun, çok yardım etti ama yıkılan 1-2 bina değildi. Binlerce binaydı. Yine de çok teşekkür ediyoruz. Desteğe koştular. Ailemiz dışında akrabalarımızdan da kaybettiğimiz çoktu. O büyük depremde, kara, yağmura rağmen arabanın içerisinde yaşadık. Acımız aylar, yıllar geçse de hala taze. Buradan başka bir yere de gidemiyoruz. Tek işimiz gücümüz buraya gelip torunlarımızı, çocuklarımızı görmek" diye konuştu.