Kemik kıran hekime takdir indirimi
Başkentte, doktor eşini darp ederek kemiklerinin kırılmasına sebep olan doktora, 'haksız tahrik ve takdir indirimi' uygulanarak, 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılınca, saldırgan hapisten kurtuldu.
Ankara'da bir hastanede doktor olarak görev yapan Filiz Y.K, meslektaşı ve 5 yıllık eşi İ.K'nın kendisini darp ettiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla, 29 Nisan'da suç duyurusunda bulundu. Talihsiz kadın, savcılıktaki ifadesinde, olay günü eşinin agresif tavırlar sergilediğini belirterek, “Bir cumartesi pazarımız var, zehretmeyelim' dedim. 'Sen zehrediyorsun' diyerek yüzüme tokat atmaya başladı. Yere yatırıp üstüme oturdu, yandan yüzümü yumrukladı” dedi. O sırada oğlunun kendilerini izlediğini, kızının sese uyandığını belirten kadın, eşinin kucağındaki çocukları da tartakladığını anlattı.
DARP RAPORU SUNULDU
Suçlamaları reddeden İ.K. ise 'Çocukla oynasana. Bıktım senden' diyen eşine kolunu ısırdığı için vurduğunu öne sürdü. Görülen davada Filiz Y.K, yüzünde kırıklar olduğunun Adli Tıp raporuyla sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, eşini silahla tehdit edip hakaret suçunu işlediğine dair kesin delil elde edilemediğinden, sanığın bu suçlardan beraatine karar verdi. Sanığın, eşini kasten yaraladığının sabit olduğu ve bu eylem sonucunda müştekinin vücudunda kemik kırığı meydana geldiği belirtilen kararda, İ.K'nın bir yıl 9 ay 18 gün hapisle cezalandırıldığı kaydedildi.
SANIĞIN GELECEĞİ DİKKATE ALINDI
Eylemin “haksız tahrik” altında gerçekleştirdiğine kanaat getiren mahkeme, cezayı bir yıl 4 ay 6 güne düşürdü. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de dikkate alan mahkeme, “takdir indirimi” uygulayarak, cezayı bir yıl bir ay 15 güne indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
'NEFES ALAMIYORUM' DEDİM DİNLEMEDİ
Filiz Y.K, “Boğazımı sıktı. Kafamı şifonyerle yatağın arasına sıkıştırdı. 'Nefes alamıyorum' dememe rağmen yumruklamayı sürdürdü. Kendimi kurtarmak için eşimin bileklerini ısırdım” diye konuştu. Kocasının mutfaktan bıçak alarak, tehdit ettiğini, polisi aramasına engel olduğunu da dile getirdi.
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