Kemik kıran hekime takdir indirimi

Ankara'da bir hastanede doktor olarak görev yapan Filiz Y.K, meslektaşı ve 5 yıllık eşi İ.K'nın kendisini darp ettiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla, 29 Nisan'da suç duyurusunda bulundu. Talihsiz kadın, savcılıktaki ifadesinde, olay günü eşinin agresif tavırlar sergilediğini belirterek, “Bir cumartesi pazarımız var, zehretmeyelim' dedim. 'Sen zehrediyorsun' diyerek yüzüme tokat atmaya başladı. Yere yatırıp üstüme oturdu, yandan yüzümü yumrukladı” dedi. O sırada oğlunun kendilerini izlediğini, kızının sese uyandığını belirten kadın, eşinin kucağındaki çocukları da tartakladığını anlattı.

DARP RAPORU SUNULDU

Suçlamaları reddeden İ.K. ise 'Çocukla oynasana. Bıktım senden' diyen eşine kolunu ısırdığı için vurduğunu öne sürdü. Görülen davada Filiz Y.K, yüzünde kırıklar olduğunun Adli Tıp raporuyla sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, eşini silahla tehdit edip hakaret suçunu işlediğine dair kesin delil elde edilemediğinden, sanığın bu suçlardan beraatine karar verdi. Sanığın, eşini kasten yaraladığının sabit olduğu ve bu eylem sonucunda müştekinin vücudunda kemik kırığı meydana geldiği belirtilen kararda, İ.K'nın bir yıl 9 ay 18 gün hapisle cezalandırıldığı kaydedildi.

SANIĞIN GELECEĞİ DİKKATE ALINDI

Eylemin “haksız tahrik” altında gerçekleştirdiğine kanaat getiren mahkeme, cezayı bir yıl 4 ay 6 güne düşürdü. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de dikkate alan mahkeme, “takdir indirimi” uygulayarak, cezayı bir yıl bir ay 15 güne indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

'NEFES ALAMIYORUM' DEDİM DİNLEMEDİ

Filiz Y.K, “Boğazımı sıktı. Kafamı şifonyerle yatağın arasına sıkıştırdı. 'Nefes alamıyorum' dememe rağmen yumruklamayı sürdürdü. Kendimi kurtarmak için eşimin bileklerini ısırdım” diye konuştu. Kocasının mutfaktan bıçak alarak, tehdit ettiğini, polisi aramasına engel olduğunu da dile getirdi.