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Kendi aracıyla soyguna gelen gaspçı iki günde yakalandı

Pendik'te bir markete girerek silahlı soygun yapan Cengiz K. kaçarken iki sokak öteye bıraktığı otomobilin plakasından tespit edildi. Tehdit ederek kasada o anda bulunan 105 lirayı alan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

  • DHA
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Kaynarca Mahallesinde 12 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir markete kapanış saatine yakın gelen bir kişi, içeri girdikten sonra kasada bulunan çalışanı tehdit ederek, kasada bulunan 105 lirayı alarak kaçtı.
 
Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı. 
 
Markette yaya  kaçan kişiyi kamera görüntülerinden takip eden polis, onun iki sokak öteye park ettiği otomobiline gittiğini belirledi. Aracın plakasından şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Şüphelinin izi Pendik'te bir kahvehanede bulundu. Arkadaşları ile okey oynadığı tespit edilen şüpheli düzenlenen baskınla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Cengiz K. polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Anadolu Adliyesine sevk edilen Cengiz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
 
 
 

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