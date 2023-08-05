Kendi yaptığı kazadan sağ kurtuldu, karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Menderes Çekiç (67) idaresindeki 43 PA 423 plakalı otomobil, Emirdağ - Eskişehir kara yolu Karaağaç köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Araçtan çıkıp karşı şeride geçen Çekiç'e plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir araç çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çekiç'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Çekiç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.