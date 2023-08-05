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  • Kendi yaptığı kazadan sağ kurtuldu, karşıdan karşıya geçerken canından oldu
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Kendi yaptığı kazadan sağ kurtuldu, karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Afyonkarahisar'da kullandığı otomobil şarampole devrilen sürücü, yaya olarak geçtiği karşı şeritte başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 16:47 - Güncelleme:
Kendi yaptığı kazadan sağ kurtuldu, karşıdan karşıya geçerken canından oldu
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Menderes Çekiç (67) idaresindeki 43 PA 423 plakalı otomobil, Emirdağ - Eskişehir kara yolu Karaağaç köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Araçtan çıkıp karşı şeride geçen Çekiç'e plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir araç çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çekiç'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Çekiç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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