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  • Kendi yardımcısı Akşener'i yerden yere vurdu: Tutarsız ve duygusal kararlar en büyük sebebidir
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Kendi yardımcısı Akşener'i yerden yere vurdu: Tutarsız ve duygusal kararlar en büyük sebebidir

27 Nisan'da İYİ Parti olağanüstü seçimli kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Meral Akşener'i ima ederek sert eleştirilerde bulundu. İYİ Partili Akalın, 'İYİ Parti akıbetini şahıslara bağlamış bir lider partisi değildir. Bu siyasi hareketin müktesebatınının, hafızasının ve aklının hiçe sayılarak tutarsız ve duygusal kararla yönetilmesi karşı karşıya kaldığımız bu büyük ağır yenilginin en büyük sebebidir.' dedi.

7 Nisan 2024 Pazar 08:41 - Güncelleme:
Kendi yardımcısı Akşener'i yerden yere vurdu: Tutarsız ve duygusal kararlar en büyük sebebidir
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde alınan başarısız sonucun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dönük istifa çağrıları gündeme gelmişti. 1 Nisan'da açıklama yapan Akşener, partisini olağanüstü seçimli kurultaya götüreceğini açıklamıştı. İYİ Parti, olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan'da yapacak.

AKŞENER'İN YARDIMCISI İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. "İYİ Parti akıbetini şahıslara bağlamış bir lider partisi değildir" diyen Akalın, "Türk milliyetçilerinin devlet yönetme arzusunu temsil eden 'Büyük Türk Milleti'nin partisidir." diye konuştu.

Akalın yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Bu siyasi hareketin müktesebatınının, hafızasının ve aklının hiçe sayılarak tutarsız ve duygusal kararla yönetilmesi karşı karşıya kaldığımız bu büyük ağır yenilginin en büyük sebebidir.

Siyasi mücadelemizin herhangi bir noktasında bu siyasi harekete emek vermiş, haksızlığa uğramış ama yine de yılmadan mücadele etmiş dava arkadaşlarımızın ödedikleri bedellerin, yaptıkları fedakarlıkların tarihsel olarak da şahidiyim ve farkındayım.

Haklarını teslim etmeye, emeklerinin karşılığını vermeye, veremediklerimle hellaleşmeye geliyoruz."

  • İYİ Parti lider
  • parti yenilgi
  • siyasi eleştiriler

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