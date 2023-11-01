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  • Kendilerini ''polis'' olarak tanıttılar! 3 dolandırıcı tutuklandı
Güncel

Kendilerini ''polis'' olarak tanıttılar! 3 dolandırıcı tutuklandı

Kırıkkale'de kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin 5 bin dolarını ve 60 bin liralık ziynetini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 13:15 - Güncelleme:
Kendilerini ''polis'' olarak tanıttılar! 3 dolandırıcı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, H.M.S.C. (46), telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin isminin terör örgütüne üyelik soruşturmasında geçtiğini söylemesi üzerine evinde bulunan 5 bin dolarını ve 60 bin lira değerindeki ziyneti ikametine gelen dolandırıcılara verdi.

Dolandırıldığını anlayan H.M.S.C, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin tespiti ve yakalanması için bölgedeki güvenlik ve KGYS kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerden belirlenen 3 zanlının Ankara'ya kaçtığını tespit eden ekipler, şüphelileri yakalayarak Kırıkkale'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. (28), V.O. (24) ve Z.G. (22) hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin üzerinde bulunan 4 bin 405 dolar ile 2 altın kolye, küpe, yüzük ve bileklik, İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan müştekiye teslim edildi.

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