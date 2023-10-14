İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 630 bin liralık vurgun yaptı
Güncel

Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 630 bin liralık vurgun yaptı

Kendini polis ve savcı gibi tanıtarak 630 bin liralık vurgun yapan telefon dolandırıcı, parayı çekmeye gittiği sırada bankada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ'da adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak gözaltına alındı.

IHA14 Ekim 2023 Cumartesi 16:39 - Güncelleme:
Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 630 bin liralık vurgun yaptı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mustafapaşa ilçesinde kendini savcı ve polis olarak tanıdan dolandırıcı, bir şahsın 630 bin lirasını çaldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada şüpheli şahsın Ö.Ö. olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs, parayı çekmek için gittiği bankada yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • sahte polis
  • sahte savcı
  • telefon
  • dolandırıcı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.