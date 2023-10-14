Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 630 bin liralık vurgun yaptı

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mustafapaşa ilçesinde kendini savcı ve polis olarak tanıdan dolandırıcı, bir şahsın 630 bin lirasını çaldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada şüpheli şahsın Ö.Ö. olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs, parayı çekmek için gittiği bankada yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.