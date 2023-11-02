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Kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Eskişehir'de kendisini telefonda polis, asker veya savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA2 Kasım 2023 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
Kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Alpu İlçesi'nde telefonda kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıttığı kişileri dolandıran bir şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Toplam değeri 180 bin olduğu değerlendirilen ziynet eşyası ve 2 bin 600 TL nakit para ile şehirlerarası otobüse binerek başka şehre gittiği tespit edilen H.B. isimli şüpheli, düzenlenen operasyon ile Aksaray'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.B. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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