Keşan'da okullar tatil edildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
- İHA
Edirne’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili kar yağışı başladı.
Keşan'da hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı sonrası akşam saatlerinde Keşan'da kuvvetli kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı.
Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Okullar tatil edildi
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullar kar nedeniyle yarın tatil edildi.
Keşan İlçe Hıfsısıhha Kurulu kararıyla ilçe merkezi ve bağlı köy okulları kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Aralık 2019 Çarşamba günü tatil edildi.
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