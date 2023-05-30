KGM kura çekimi ne zaman? Karayolları (KGM) işçi alımı kura çekimi tarihleri ve çekiliş yapılacak iller

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı için KGM kura çekimi tarihleri belli oldu. Başvuruları 2-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Karayolları işçi alımının sonuçları Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi "www.kgm.gov.tr" üzerinden ilan edilecek. Peki KGM kura çekimi ne zaman? İşte Karayolları (KGM) işçi alımı kura çekimi tarihleri ve çekiliş yapılacak iller

KGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



KGM 3 bin işçi alımı için yapılacak olan kura çekimi başladı. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün konferans salonunda gerçekleşecek.

KGM kura sonuçları, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden duyurulacak.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 30 Mayıs Salı günü kura çekimi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KGM 31 Mayıs Çarşamba günü kura çekimi yapılacak iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KGM KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Karayolları Kura sonuçları, noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecektir.

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