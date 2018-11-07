Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

KHK ile ihraç edilen doktorların durumu yeniden görüşülecek

KHK ile ihraç edilen doktorların durumu görüşülürken komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren düzenleme Meclis Sağlık Komisyonu'nda yeniden görüşülecek.
 
Bugünkü komisyon toplantısında muhalefet partilerinin talebi üzerine maddenin yeniden görüşülmesine karar verildi. 
 
Torba teklifte yer alan madde dünkü toplantıda sabaha kadar süren tartışmalar sonrasında kabul edilmiş, muhalefet üyeleri tepki göstermişti.
 
TARTIŞMALI MADDE NE DİYOR?
 
Torba sağlık teklifinin 5’inci maddesine göre, terör örgütlerine üyeliği ya da bağlantısından ihraç edilen hekimler sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan kuruluşlarda çalışabilecek ya da muayenehane açabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.
 

Maddede bir de değişiklik yapılmıştı. Güvenlik soruşturmasını geçemeyenler kapsamdan çıkarıldı. Bu  gruptakiler SGK sözleşmesi olan özel kurumlarda çalışabilecek..

(NTV)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA