KHK ile ihraç edilen doktorların durumu yeniden görüşülecek

Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren düzenleme Meclis Sağlık Komisyonu'nda yeniden görüşülecek.

Bugünkü komisyon toplantısında muhalefet partilerinin talebi üzerine maddenin yeniden görüşülmesine karar verildi.

Torba teklifte yer alan madde dünkü toplantıda sabaha kadar süren tartışmalar sonrasında kabul edilmiş, muhalefet üyeleri tepki göstermişti.

TARTIŞMALI MADDE NE DİYOR?

Torba sağlık teklifinin 5’inci maddesine göre, terör örgütlerine üyeliği ya da bağlantısından ihraç edilen hekimler sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan kuruluşlarda çalışabilecek ya da muayenehane açabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Maddede bir de değişiklik yapılmıştı. Güvenlik soruşturmasını geçemeyenler kapsamdan çıkarıldı. Bu gruptakiler SGK sözleşmesi olan özel kurumlarda çalışabilecek..

(NTV)