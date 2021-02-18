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Güncel

Kıbrıs Gazisi Yücel, dualarla toprağa verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 80 yaşındaki Ali Yücel, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA18 Şubat 2021 Perşembe 17:48 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 17:49
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Eğrek Mahallesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası kronik astım hastası Kıbrıs Gazisi Topçu emekli astsubay Ali Yücel, dün evinde sabaha karşı aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Nazilli Koca Camii'nde bugün saat 11.00'de, Yücel için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, yönetim kurulu üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Pandemi kurallarına uygun şekilde kılınan namazın ardından Yücel'in cenazesi, Eğriboyun Mezarlığı içinde bulunan Gaziler Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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