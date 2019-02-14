Kıbrıs'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Limasol Genel hastanesinde dün bir kişi daha domuz gribinden hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasındai; "1 Aralık 2018´den bugüne kadar 47 ciddi vaka kaydedildi. Bunlardan 11´inin tedavisi halen devam ediyor. Hastalardan 8´i öldü, geriye kalanlar ise taburcu edildi" denildi.

KKTC ÖNLEM ALDI

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın da, sınır kapılarında önlem aldığı ve domuz gribine karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.